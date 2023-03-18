В Екатеринбурге снова появится автобус, курсирующий между вокзалом и аэропортом

О начале работы маршрута пока не сообщается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вновь появится автобус, курсирующий между вокзалом и аэропортом. Маршрут №100 объединит железнодорожный вокзал, аэропорт Кольцово и поселок Растущий. Об этом сообщает портал Е1.

На маршруте появятся автобусы среднего класса, всего четыре машины на линии. Цена билетов будет отличаться от городского тарифа. Курсировать транспорт будет ежедневно с 5 утра и до часа ночи. О начале работы маршрута пока не сообщается.

Полный путь автобус №100 будет проходить следующим образом: ж/д вокзал - Свердлова - Карла Либкнехта - Розы Люксембург - Декабристов - Чапаева - Фурманова - Машинная - Луганская - Кольцовский тракт - аэропорт Кольцово (площадь Бахчиванджи) - Старый Кольцовский тракт - Сибирский тракт - поселок Растущий (улица Садовая).

Ранее в Екатеринбурге автобусный маршрут № 01 связывал аэропорт Кольцово и железнодорожный вокзал. Стоимость одной поездки в нем изначально составляла 100 рублей, позже он вошел в муниципальный лист маршрутов. И цена проезда было 28 рублей.

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