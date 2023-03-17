В поселке Чащино открыли фельдшерско-акушерский пункт

Жители поселка долго ждали открытия ФАПа. Фото: администрация Нижнего Тагила

В поселке Чащино под Нижним Тагилом открылся фельдшерско-акушерский пункт. Это произошло в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

В населенном пункте проживают чуть больше 100 человек. Открытие пункта для жителей поселка стало радостным событием, которого они долго ждали. Раньше жителям приходилось ездить в Нижний Тагил, чтобы получить оподленные услуги.

ФАП оборудовали электрокардиографом, дефибриллятором, кислородным ингалятором, анализатором крови и многим другим. Также в пункте будут работать специализированные специалисты.

- Благодаря поддержке губернатора Свердловской области, реализации нацпроекта «Здравоохранение» и других программ, медицинские услуги становятся более доступными, последовательно улучшается инфраструктура сельских населенных пунктов, что, безусловно, способствует их развитию, - рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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