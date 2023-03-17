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НовостиОбщество17 марта 2023 17:38

Екатеринбург попал в десятку рейтинга самых богатых женихов страны

За минувший год жители уральской столицы тратили в среднем 8 788 рублей на обручальное кольцо
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
За минувший год жители уральской столицы тратили в среднем 8 788 рублей на обручальное кольцо

За минувший год жители уральской столицы тратили в среднем 8 788 рублей на обручальное кольцо

Фото: Иван МАКЕЕВ

Екатеринбург попал в десятку рейтинга самых богатых женихов страны, город занял восьмую строчку. Как оказалось, за минувший год жители уральской столицы тратили в среднем 8 788 рублей на обручальное кольцо – это на 26% больше, чем полгода назад.

- А вот средний чек на помолвочные кольца составил 21 467 рублей. Самыми популярными месяцами для покупки помолвочных колец среди екатеринбуржцев стали июль и август, - рассказывают аналитики компании SOKOLOV, которые и проводили исследование.

Известно, что в основном жители Екатеринбурга выбирают кольца из родированного и позолоченного серебра. Абсолютное большинство женихов покупают кольца с фианитом.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, средняя цена на обручальные кольца там составила 11 042 рублей, на второй строчке расположился Саратов, замкнула тройку Москва.