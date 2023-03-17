35 человек получили новое жилье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Детям-сиротам из Карпинска вручили ключи от новых квартир. 35 человек обзавелись новым жильем. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Свердловчан обеспечили жильем в рамках федерального проекта «Десятилетие детства». Льготники получают квартиры в новостройках, которые строят специально для них.

Общая площадь приобретенных квартир для сирот составила 1,2 тысячи квадратных метров. На возведение зданий было выделено 55,2 миллиона рублей. Их выделили из областного бюджета. Квартиры передали льготникам по договорам найма специализированных жилых помещений.

- Хочу сказать слова благодарности Президенту Российской Федерации, губернатору Свердловской области, депутатам Законодательного собрания от нашего округа, руководителю Фонда жилищного строительства за то, что благодаря тесному сотрудничеству мы продолжаем реализовывать социальные программы, строим новое жилье. Наш застройщик, несмотря на сложные условия, в кратчайшие сроки возвел качественный дом. Сегодня у вас праздник, и я рад за каждого из вас, – сказал глава городского округа Карпинск Андрей Клопов.

На данный момент в очереди на получение новых квартир стоят еще 74 человека. До этого ключи от квартир получали пять лет назад.

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