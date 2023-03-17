На мужчину завели уголовное дело за кражу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Уралец за кражу ноутбука в Екатеринбурге может отправиться в тюрьму на пять лет. Мужчина своровал гаджет у соседа по хостелу. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Инцидент произошел еще в декабре 2022 года. В хостеле на улице Мамина Сибиряка у одного из постояльцев пропал ноутбук, который стоил 15 тысяч рублей. Тогда он обратился в полицию.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОВД установили личность подозреваемого в совершении данного преступления, - рассказали в полиции.
Вором оказался 25-летний житель Перми. Ранее он уже отбывал наказание в тюрьме за кражи. Он признался, что украл ноутбук. Гаджет мужчина продал.
За кражу на уральца завели уголовное дело. Теперь ему грозит реальный срок, пять лет колонии. Полицейские ищут место сбыта и проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям.
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