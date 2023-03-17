На мужчину завели уголовное дело за кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уралец за кражу ноутбука в Екатеринбурге может отправиться в тюрьму на пять лет. Мужчина своровал гаджет у соседа по хостелу. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел еще в декабре 2022 года. В хостеле на улице Мамина Сибиряка у одного из постояльцев пропал ноутбук, который стоил 15 тысяч рублей. Тогда он обратился в полицию.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОВД установили личность подозреваемого в совершении данного преступления, - рассказали в полиции.

Вором оказался 25-летний житель Перми. Ранее он уже отбывал наказание в тюрьме за кражи. Он признался, что украл ноутбук. Гаджет мужчина продал.

За кражу на уральца завели уголовное дело. Теперь ему грозит реальный срок, пять лет колонии. Полицейские ищут место сбыта и проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.