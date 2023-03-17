В Екатеринбурге мужчина нашел на улице банковскую карточку и потратил с нее несколько тысяч

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 39-летний местный житель нашел на улице банковскую карточку, не стал возвращать ее законному владельцу и стал фигурантом уголовного дела.

В полицию обратилась 30-летняя женщина, она рассказала, что с ее кредитки пропали пять тысяч, а позже она обнаружила списание средств на покупки, которые не совершала.

- Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что нашел карточку потерпевшей на улице в районе одного из домов на улице Ткачей, после чего у него возник корыстный умысел на хищение с нее денежных средств, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за данное преступление составляет шесть лет лишения свободы, - добавили в полиции.