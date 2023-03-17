Инвестиции предприятий в основной капитал в Свердловской области превысили полтриллиона рублей

О рекорде в экономике Свердловской области Дмитрий Ионин рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» [92,3FM] Фото: Людмила ВАРАКИНА

Специалисты Росстата подсчитали общую сумму инвестиций в основной капитал со стороны предприятий Свердловской области в 2022 году. Они составили рекордные 541,7 миллиарда рублей. Эту цифру в эфире радио «Комсомольская правда» [92,3FM] озвучил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

- Это рекорд в истории Свердловской области. Задача была – 460 миллиардов. То есть перевыполнение плана почти в 130%, - сказал Дмитрий Ионин. – Объективно для этого есть несколько причин. Многие предприниматели, крупный бизнес, поняли, что деньги на Запад больше не ходят. Их там просто заберут. Это та история, о которой давно говорили – вкладывайте деньги в России. Сегодня предприниматели понимают, что деньги должны работать и работать они должны здесь.

Заместитель губернатора Свердловской области проиллюстрировал эту тенденцию напоминанием о появлении в регионе крупных инвестпроектов, таких как «Сухой порт».