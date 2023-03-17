Как только мошенницы получили фото паспорта, они передали его менеджеру микрофинансовой организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудят двух женщин, которые незаконно оформили кредит на своего соседа-пенсионера. Местных жительниц обвинили в мошенничестве по предварительному сговору. Как оказалось, все произошло в январе прошлого года.

- Женщина под предлогом трудоустройства ее несовершеннолетнего сына на работу дворником предложила своему соседу оформить трудовой договор на его имя. Для оформления она попросила сделать фотографию паспорта, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как только мошенницы получили фото, они передали его менеджеру микрофинансовой организации, а он в свою очередь одобрил потребительский кредит на 99,8 тысячи рублей.

- Уголовное дело по статье «Мошенничество по предварительному сговору» направлено на рассмотрение в суд. Им грозит до пяти лет лишения свободы, - добавили в ведомстве.