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НовостиОбщество17 марта 2023 11:37

В Екатеринбурге осудят двух женщин, которые незаконно оформили кредит на своего соседа-пенсионера

Местных жительниц обвинили в мошенничестве по предварительному сговору
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Как только мошенницы получили фото паспорта, они передали его менеджеру микрофинансовой организации

Как только мошенницы получили фото паспорта, они передали его менеджеру микрофинансовой организации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудят двух женщин, которые незаконно оформили кредит на своего соседа-пенсионера. Местных жительниц обвинили в мошенничестве по предварительному сговору. Как оказалось, все произошло в январе прошлого года.

- Женщина под предлогом трудоустройства ее несовершеннолетнего сына на работу дворником предложила своему соседу оформить трудовой договор на его имя. Для оформления она попросила сделать фотографию паспорта, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как только мошенницы получили фото, они передали его менеджеру микрофинансовой организации, а он в свою очередь одобрил потребительский кредит на 99,8 тысячи рублей.

- Уголовное дело по статье «Мошенничество по предварительному сговору» направлено на рассмотрение в суд. Им грозит до пяти лет лишения свободы, - добавили в ведомстве.