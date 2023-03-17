Жители Нижнего Тагила выступили против повышения тарифов ЖКХ

Жители Нижнего Тагила недовольны суммами в платежках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила вместе с другими уральцами выступили против повышения тарифов ЖКХ с начала 2023 года. Об этом пишет портал ТагилЛАЙФ.

Горожане подали иск в суд с требованием снизить платежи за жилищно-коммунальные услуги, чего ранее пытался добиться губернатор Свердловской области.

Подписанты иска уверены, что коммунальные предприятия должны разделить с ними траты, и коммунальную инфраструктуру нужно обновлять не только за счет жителей Свердловской области, но и за счет собственных инвестиций.