В Нижнем Тагиле порывом ветра оторвало кусок крыши жилого дома

Железный лист сорвало с крыши жилого дома. Фото: портал TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле 16 марта порывом сильного ветра оторвало кусок крыши у жилого дома по адресу улица Орджоникидзе, 6. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Металлический лист оторвало с крыши здания между 3 и 4 подъездами. Никто из людей не пострадал.

Сразу после этого о проблеме жильцы дома сообщили в управляющую компанию «Дружба». У организации нет своей автовышки, поэтому к починке кровли специалисты приступили только на следующий день.