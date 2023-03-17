В Чкаловском районе устроили облаву на мигрантов

Полицейские составили на мигрантов девять административных протоколов Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Чкаловском районе Екатеринбурга устроили облаву на мигрантов. Полицейские проверили 39 иностранных граждан.

- Их доставили в территориальный ОВД для установления личностей и проверки по базам учета, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. - Как оказалось, некоторые мигранты даже не утруждали себя ношением документов, удостоверяющих личность, и на право пребывания на территории России.

В итоге полицейские составили на мигрантов девять административных протоколов. Сейчас будет решаться вопрос об их выдворении из России.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Также сотрудники полиции составили 15 административных протоколов за другие нарушения, в том числе за распитие спиртного в общественном месте и нарушения ПДД.

Кроме того, во время рейда был обнаружен несовершеннолетний, гуляющий без родителей в ночное время, и начата проверка в отношении местного кафе, в котором обнаружили 5,5 литров контрафактного алкоголя.

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