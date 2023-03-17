СвЖД объявила месячник «Внимание, переезд!» для предупреждения ДТП в местах пересечения автомобильных и железных дорог

Фото из архива РЖД

В рамках месячника «Внимание, переезд!», который продлится до середины апреля, на СвЖД будут организованы дополнительные мероприятия, направленные на предупреждение ДТП в местах пересечения автомобильных и железных дорог.

Профилактические акции пройдут на переездах, в автотранспортных предприятиях и автошколах. Перед началом дачного сезона, когда поток автотранспорта на загородных направлениях значительно увеличивается, СвЖД напомнит о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, обратит внимание водителей на последствия, к которым приводят нарушения этих правил.

С начала года дежурные по переездам зафиксировали более 150 фактов проезда автомобилей на запрещающий сигнал светофора и объезда закрытых шлагбаумов. Каждый такой случай мог привести к ДТП.

Также железнодорожники проведут традиционные сезонные осмотры переездов: проверят состояние шлагбаумов, светофоров, сигнальных столбиков и дорожных знаков, качество проезжей части на подходах к переездам и условия видимости для водителей.

СвЖД напоминает, что, согласно правилам дорожного движения, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта, и призывает водителей соблюдать эти правила.

В 2023 году на переездах СвЖД произошло уже два ДТП, оба – в Свердловской области. 9 февраля на переезде станции Синарский произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. Водитель выехал на пути перед приближающимся поездом при запрещающих показаниях светофора. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. 8 марта при аналогичных обстоятельствах произошло ДТП на переезде перегона Тавда – Лобазиха. Особую тревогу вызывает тот факт, что автомобиль столкнулся с пригородным поездом. При неблагоприятном развитии ситуации пострадать мог не только водитель, но и пассажиры поезда.