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НовостиОбщество17 марта 2023 2:29

В Екатеринбурге завершили поиски 19-летнего парня, пропавшего месяц назад

Амира Серебренникова разыскивали с 16 февраля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Молодого человека искали месяц Фото: «ЛизаАлерт»

Молодого человека искали месяц Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге завершили поиски 19-летнего парня, пропавшего месяц назад. Амира Серебренникова разыскивали с 16 февраля.

- Найден, жив! Всем спасибо за помощь в поисках, - сообщили в поисковом отряде.

Поисками молодого человека занимались волонтеры «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

Напомним, в Верхней Пышме добровольцы поискового отряда «Прорыв» разыскивают пропавшего 30-летнего Черных Алексея. Последний раз мужчина выходил на связь еще в сентябре 2021 года. С тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

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