В Екатеринбурге впервые пройдет международный книжный фестиваль

Фестиваль пройдет бесплатно для всех желающих. Фото: пресс-служба фестиваля «Красная строка»

В Екатеринбурге пройдет международный книжный фестиваль «Красная строка». Его организаторами станут команда фестиваля Ural Music Night и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

«Красная строка» пройдет в столице среднего Урала с 25 по 27 августа. Мероприятие состоится в Историческом сквере. Фестиваль посетят писатели, критики и издатели. Также будут представлены новинки от 50 российских издательств. За два дня пройдут лекции, мастер-классы и дискуссии.

Мероприятие впервые пройдет в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба фестиваля «Красная строка»

- Нас ждут действительно важные дискуссии, обсуждения и разговоры, которые не проходят мимо, а меняют все вокруг - людей, пространства, города. Мы мечтаем, чтобы Екатеринбург занял достойное место в современной литературной жизни, и ждем гостей со всего мира. Пусть встречи на «Красной строке» в конце августа станут доброй традицией и познакомят с городом еще больше людей, а екатеринбуржцев - с местными авторами, - рассказал директор международного книжного фестиваля «Красная строка» Евгений Горенбург.

Мероприятие будет бесплатным. Часть программы организаторы выделили под детей и их родителей.

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