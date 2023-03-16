Свердловчанин за взятку в 1700 рублей может отправиться в тюрьму

На мужчину составили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свердловчанин за взятку может получить реальный срок. Мужчина попытался откупиться от составления протокола. Об этом сообщили в ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский.

Инцидент произошел накануне на перегоне между станциями Колюткино и Марамзино. Там мужчина разбил окна в здании поста. Он был пьян. Об этом заявили сотрудники железной дороги.

- Находившиеся поблизости работники ремонтной бригады РЖД собственными силами задержали мужчину, после чего передали его подоспевшим на вызов полицейским. Доставив гражданина в линейный пункт, стражи порядка установили личность задержанного и точные обстоятельства случившегося, - рассказали в полиции.

Дебоширом оказался 54-летний житель Каменска-Уральского, которого ранее уже судили за нарушение ПДД. Как оказалось, он совсем недавно освободился из-под административного ареста за мелкое хулиганство. От очередного ареста он уже решил откупиться, предложив 1700 рублей взятки.

Однако сотруднику транспортной полиции от денег отказался. А на мужчину составили уголовное дело за дачу взятки. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

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