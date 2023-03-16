Четверо пропавших без вести в зоне СВО свердловчан нашлись в украинском плену

Ранее они числились пропавшими без вести Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четверо свердловчан, которые участвуют в СВО на Украине, нашлись в украинском плену. Ранее они числились пропавшими без вести.

- Из списка военнослужащих, пропавших без вести на СВО, нашлись еще четверо уральцев. Живы. В плену. Включаем их в список на обмен. Родным информацию передал, - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

Ранее свердловские власти опровергли информацию о получении повестки жителем региона, распространяемой в Интернете.

- В военкомат Свердловской области поступила информация о том, что один из жителей региона якобы получил повестку с пометкой «Для отправки в зону проведения СВО», - рассказали в департаменте информполитики. - Сведения о существовании и распространении подобных повесток являются фейком!