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НовостиОбщество16 марта 2023 16:28

Четверо пропавших без вести в зоне СВО свердловчан нашлись в украинском плену

Теперь их имена включат в список на обмен
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Ранее они числились пропавшими без вести

Ранее они числились пропавшими без вести

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четверо свердловчан, которые участвуют в СВО на Украине, нашлись в украинском плену. Ранее они числились пропавшими без вести.

- Из списка военнослужащих, пропавших без вести на СВО, нашлись еще четверо уральцев. Живы. В плену. Включаем их в список на обмен. Родным информацию передал, - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

Ранее свердловские власти опровергли информацию о получении повестки жителем региона, распространяемой в Интернете.

- В военкомат Свердловской области поступила информация о том, что один из жителей региона якобы получил повестку с пометкой «Для отправки в зону проведения СВО», - рассказали в департаменте информполитики. - Сведения о существовании и распространении подобных повесток являются фейком!