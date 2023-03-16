Мужчине грозит до трех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске патрульные поймали наркомана. У мужчины нашли при себе мефедрон. Об этом сообщили в МО МВД России «Алапаевский».

Накануне во время патрулирования улиц города полицейские заметили подозрительного мужчину, который казался пьяным. Он постоянно смотрел в телефон и озирался по сторонам, что-то искал. Патрульные решили проследить за ним.

- Стражи порядка приняли решение проследить за данным мужчиной. Он прошел мимо частных домов в сторону лесного массива. Спустя некоторое время вернулся обратно, удерживая что-то в руке. Сотрудники ППСП решили проверить его. Однако при виде стражей порядка мужчина положил себе в рот пакетик с находящимся в нем порошкообразным веществом белого цвета, пытаясь проглотить его, - рассказали в полиции.

Сделать этого у мужчины не получилось. Его задержали полицейские. На место вызвали следственно-оперативную группу. Закладку с порошком отправили на исследование. Как оказалось, в ней находилось не меньше 0,8 грамм мефдрона.

Задержанным оказался 30-летний свердловчанин, которого ранее уже ловили за употребление наркотиков. Он прошел медицинское освидетельствование. По его результатам будет выбрана мера наказания для мужчины. На данный момент на него завели уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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