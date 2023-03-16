В центре Екатеринбурга открылся мобильный пункт сбора гуманитарной помощи

Уже удалось собрать не меньше тонны гуманитарного груза. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В центре Екатеринбурга открылся мобильный пункт гуманитарной помощи. 16 марта сбор прошел на улице Бориса Ельцина. Его организовали свердловские волонтеры. Об этом сообщили в департамент информационной политики Свердловской области.

Гуманитарный груз собирают для военнослужащих и их семей, живущих в новых регионах России. Акцию провели под руководством всероссийского движения взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

- Ранее подобный мобильный пункт был организован на улице Вайнера, этот формат работы показал свою эффективность. В центре города и в будни, и в выходные много людей, акция привлекает их внимание, и они делают вклад в общее дело. Мобильный пункт проработает здесь до конца марта, –рассказала волонтер акции.

В качестве гуманитарной помощи предают продукты длительного хранения, сладости, гигиенические принадлежности и теплые вещи. В акции уже успели поучаствовать организации «Офицеров России», «Боевого Братства», «Татары Урала», «Курултай башкир» и «Азербайджан – Урал». За неделю удалось собрать не менее одной тонны вещей.

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