Специалист будет руководить командой из Екатеринбурга еще в течение двух сезонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с главным тренером Николаем Заварухиным. Специалист будет руководить командой из Екатеринбурга еще в течение двух сезонов. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2025 года.

- Мне очень приятно работать в Екатеринбурге, все устраивает здесь. Хорошее отношение. Только нужен результат. Очень охота добиться результата. Это большая ответственность, которую я взял на себя. Понимаю, что делать и куда двигаться дальше, - заявил на пресс-конференции по итогам сезона.

Напомним, ранее хоккейный клуб «Автомобилист» все-таки не сумел дожать магнитогорский «Металлург» в седьмой игре серии и не пробился в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина. Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась в овертайме со счетом 3:4.