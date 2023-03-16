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НовостиОбщество16 марта 2023 12:42

В Каменске-Уральском временно закрыли хостел

У заведения оказались проблемы с безопасностью
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Хостел закрыли по решению суда

Хостел закрыли по решению суда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Чкалова в Каменске-Уральском временно приостановили работу хостела «Старая гвардия» по решению суда. Об этом пишет портал KU66.RU.

Закрыли хостел до устранения нарушений по причине нарушения норм пожарной безопасности. Мэрия после вступления в силу решения суда занялась расселением жильцов.

Город предоставил для жильцов хостела автобусы, чтобы доставить их в новые места временного разрешения.

Напомним, что хостел «Старая гвардия» открыли полгода назад. Здесь проживали инвалиды и бомжи. Всего – 96 человек.