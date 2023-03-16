В Каменске-Уральском временно закрыли хостел

Хостел закрыли по решению суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Чкалова в Каменске-Уральском временно приостановили работу хостела «Старая гвардия» по решению суда. Об этом пишет портал KU66.RU.

Закрыли хостел до устранения нарушений по причине нарушения норм пожарной безопасности. Мэрия после вступления в силу решения суда занялась расселением жильцов.

Город предоставил для жильцов хостела автобусы, чтобы доставить их в новые места временного разрешения.

Напомним, что хостел «Старая гвардия» открыли полгода назад. Здесь проживали инвалиды и бомжи. Всего – 96 человек.