В Свердловской области обнаружили некачественные семечки

Информацию о некондиционных семенах подсолнечника референтный центр передал Управлению Россельхознадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Испытательная лаборатория референтного центра Россельхознадзора обнаружили некачественные подсолнечные семечки. Их проверили на зараженность вредителями, наличие семян клещевины и влажность.

- По последнему показателю было выявлено нарушение: при норме от 6% до 8% влажность составила 8,9%, а это чревато скорой порчей семян при хранении, - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Информацию о некондиционных семенах подсолнечника референтный центр передал Управлению Россельхознадзора по Свердловской области для принятия дальнейших мер.

Напомним, ранее мы писали, что сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили нарушения в работе двух организаций на Урале. Компании неправильно оформили документы и торговали поддельным мясом и молочной продукцией. Продукция попадала в организации розничной торговли Свердловской области.

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