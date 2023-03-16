В Нижнем Тагиле алабай порвал ногу женщине

Фото: предоставлено героиней публикации

В Нижнем Тагиле, крупный алабай напал на женщину, выгуливавшую хаски. Агрессивная собака была без намордника и разорвала ногу 59-летней тагильчанки. Инцидент произошел вечером, 13 марта, в районе Вагонки на улице Алтайской. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала родственница пострадавшей Мария.

- В соседнем подъезде живет женщина с собакой породы алабай. Она предпочитает гулять с ним без намордника и поводка. Иногда даже про ошейник забывает. У нас собака породы хаски - Мика. В тот вечер моя свекровь вышла на прогулку с Микой. На обратном пути свекровь и Мика шли в арке, а затем встретились с женщиной, которая вела алабая. Он кинулся на нашу Мику, а свекровь прижала ее к себе. Алабай кинулся на свекровь и зубами рвал ее ногу. После этого пес прокусил нос собаке, - говорит Мария.

Нападавшего алабая обезвредила сама хозяйка, а после отправилась на прогулку дальше. Но перед пострадавшей женщиной, по словам близких, даже не думала извиняться.

- Свекровь была безумно напугана. Ее просто трясло от ужаса. Хорошо, что от такой встречи у нее не произошел инфаркт, все-таки возраст и давление постоянное. Мы после этого поехали к медикам и в полицию. У нее пласт кожи вырван. И маме уже ставили уколы от бешенства. Мику мы также возили к ветеринару, - продолжает Мария.

Фото: предоставлено героиней публикации

Теперь женщина хочет наказать хозяйку, которая любит выгуливать алабая без поводка.

- Выходить на прогулку мне страшно. Она нас видела, до сих пор не удосужилась просто спросить о здоровье мамы. А прогулки до сих пор продолжаются без намордника, - уверяет Мария.

«КП-Екатеринбург» обратились за комментарием в пресс-группу полиции Нижнего Тагила.