Федеральный девелопер «Железно» начал строительство нового проекта в Екатеринбурге

Фото предоставлено пресс-службой компании «Железно»

В рамках проекта будет построено 138 тыс. кв.м современного и экологичного среднеэтажного жилья классов «комфорт+» и «бизнес-лайт». Первая очередь строительства объемом 20 тыс. кв.м жилья будет построена до 1 квартала 2025 года. Скоро застройщик объявит о старте продаж.

Проект от «Железно» – это инновационный эко-квартал из домов средней этажности, которые экологично вписаны в окружающее пространство природы. В нем комфорт и экологичность загородной атмосферы будут сочетаться с возможностями активного пространства для наполненной жизни. Хотя участок позволяет развернуть строительство крупноформатных многоэтажек, девелопер намеренно отказался от идеи возводить очередные "человейники" и выбрал дома простой геометрией с элементами бионических форм, которые аккуратно впишутся в зеленый массив.

Такое решение было продиктовано и общей концепцией застройки, и желанием «Железно» не наводить архитектурный хаос в сложившемся микрорайоне. Средняя этажность зданий, по мнению авторов проекта, обеспечит жителям психологический комфорт. Этот объект станет первым в районе проектом комплексного освоения территорий с активным вовлечением существующего зеленого ландшафта и развитием зеленой инфраструктуры.

Еще один аргумент в пользу небольшой этажности — уникальный ландшафт квартала: дома будут погружены в зеленый массив и не будут нарушать экосистему соснового бора. Средняя высотность квартала означает, что и жителей здесь будет немного.

Помимо основного жилья появится современная дорожная инфраструктура, будут реконструированы существующие и проложены новые городские инженерные сети, построены инновационные детский сад и школа, а также девелопер сделает пешеходной тротуар до Мичуринских прудов.

Лес внутри жилого комплекса будет очищен и бережно благоустроен, здесь появится уникальный для Урала круглогодичный экопарк площадью более 6,3 Га. Как отмечает «Железно», лес — главный герой этого проекта, поэтому застройщик сохранит максимально возможное количество деревьев.

Также проектом предусмотрено несколько общественных рекреационных зон. По лесу пройдет веломаршрут, для пеших прогулок запроектирована экотропа. Она соединит все игровые, спортивные, творческие и лаундж-зоны новых кварталов. Гуляя здесь или катаясь на велосипедах, можно вместе с ребенком изучать флору и фауну Урала.

«Железно» задает стандарт в бережливом проектировании современных общественных пространств на территории своих инновационных комплексов. У компании есть опыт в том числе и в проектировании городских парков – в настоящее время строятся новые парки в ЖК ZNAK в городах Ижевск и Киров.

«Железно» - это 12 лет качественного роста, более 20 000 счастливых семей и 1,5 млн кв.м будущих проектов.