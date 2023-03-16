Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 марта 2023 7:16

В Нижнем Тагиле разыскивают двух мужчин, расплачивающихся в магазинах чужими картами

Подозреваемые в краже попали на камеры магазинов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Подозреваемых в кражах разыскивает полиция

Подозреваемых в кражах разыскивает полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле разыскивают двух мужчин, расплачивающихся в магазинах чужими картами.

- В отделе полиции № 17 проводится проверка по заявлениям граждан о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые рассчитались за товары утерянными ими банковскими картами, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Подозреваемые в краже попали на камеры магазинов в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Судя по кадрам, мужчины покупали на чужие карты семечки и шампунь.

Мужчинам по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) грозит до шести лет лишения свободы.

В полиции просят горожан, узнавших мужчин на видео, передать информацию в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону (3435) 97-68-02.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.