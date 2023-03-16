В больнице дети идут на поправку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики рассказали о состоянии детей, три дня проживших с трупами родителей в Екатеринбурге в доме на Таганской.

- По состоянию на 11:00 16.03.22 на фоне оказываемой медицинской помощи наметилась положительная динамика, - сообщили в Минздраве Свердловской области. - Дети переведены на естественное питание. Мальчик ест самостоятельно, активный, переведен в отделение.

Напомним, 15 марта в многоэтажке на Таганской обнаружили тела мужа с женой. С ними в квартире находились двухлетний мальчик и трехмесячная девочка.

Три дня дети находились рядом с трупами, пока соседей не начало топить из-за открытого старшим ребенком крана и они не решили вскрыть квартиру. Мальчика и девочку госпитализировали.

По данным «КП-Екатеринбург», смерть супругов не носит криминального характера. Предварительная причина смерти - это передозировка наркотиками.

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