Свыше 400 км пути обновит Свердловская железная дорога в 2023 году

Путевые работы. Фото из архива РЖД

В 2023 году на Свердловской железной дороге в сезон путевых работ всеми видами ремонта планируется обновить более 400 км пути (соответствует уровню 2022 года), заменить 180 стрелочных переводов.

Повышенное внимание будет уделено участкам, где происходит интенсивное движение и пропуск тяжеловесных поездов. В первую очередь, это главный ход Транссибирской магистрали (Екатеринбург – Пермь – Чепца, Екатеринбург – Войновка – Называевская). Также запланирован ремонт пути на рокадных направлениях Колчедан – Екатеринбург, Екатеринбург – Дружинино, Решеты – Арамиль (южный обход Екатеринбурга) и др.

Своевременные ремонтно-путевые работы позволяют увеличить допустимую скорость движения поездов, повысить безопасность и надежность перевозок, а пассажирам – почувствовать плавность хода поезда. Так, по итогам путевой кампании 2023 года запланировано повышение скоростей для пассажирских поездов на участках общей протяженностью 109,2 км, для грузовых – на 103,4 км.

В работах будет задействовано 6 путевых машинных станций и более 100 единиц путевой техники. На двухпутных участках ремонт будет проводиться по технологии «закрытого перегона». Ремонтируемый путь на перегоне закрывают на одни или несколько суток, поезда идут по соседнему пути в обоих направлениях. За этот период выполняется полный комплекс работ, включая замену рельсошпальной решетки и стрелочных переводов, обновление щебеночного балласта, земляного полотна и дренажных систем, обустройство полосы отвода. Такой метод значительно сокращает время проведения работ, позволяет экономить материальные ресурсы.

Для увеличения пропускной способности магистрали на время ремонтной кампании для поездов разработают специальные графики. Это позволит оперативно регулировать движение и не допустить сбоев в перевозочном процессе.