Потепление закончится с прохождением через Средний Урал холодного фронта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после оттепели резко похолодает. Понижение температуры ожидается в воскресенье. По данным эксперта в области метеорологии Алексея Пулина все дело в прохождении холодного фронта.

- В регионе ожидаются значительные оттепели на фоне уменьшения облачности. По югу области адвекция тепла достигнет максимума в пятницу, дневная температура 17 марта в южных районах поднимется до +10…+12, - рассказал метеоролог в tqlegram-канале «Погода в Екатеринбурге». - Потепление закончится с прохождением через Средний Урал холодного фронта в субботу ночью.

Напомним, ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что в предстоящее воскресенье 19 марта после прохождения атмосферного фронта и небольших осадков к Уралу подойдет подвижный северо-западный антициклон, который на несколько дней оградит наш регион от новых поступлений тепла.

Согласно прогнозам, температура воздуха 19-20 марта ожидается ночью от -4 до -9 градусов, на севере до -14 градусов, днем от -3 до +2 градусов.

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