В Екатеринбурге откроется Центр долечивания и реабилитации онкобольных детей

Одновременно в Центре смогут находиться 36 семей Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге на территории ОДКБ откроется Центр долечивания и реабилитации онкобольных детей. Его планируют достроить к 300-летию города. В возведенеи Центра вложились благотворители.

- Строительство идет точно по графику и даже с опережением. Здесь будут находиться выздоравливающие детки, и после ввода здания в эксплуатацию в полтора раза увеличится пропускная способность областного детского онкоцентра, - рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Фото: Фонд святой Екатерины

Здание будет разбито на две условные части - медицинскую и жилую. В Центре будут проживать родители с детьми, которым необходимо наблюдение врачей после выписки из больницы. Обстановка здесь будет, почти как дома - в комнатах «Мать и дитя» будут душевая, туалет и телевизор. Также будет обустроена кухня на три семьи. Одновременно в Центре смогут находиться 36 семей.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.