В Красноуфимске два черных лесоруба напили деревьев на 1,7 миллиона рублей

Директор уговорил инженера лесопользования этой же организации вырубить все деревья на участке местного лесничества Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске осудили двух черных лесорубов, которые напили деревьев на 1,7 миллиона рублей.

Во время разбирательства выяснилось, что директор неназванной организации уговорил инженера лесопользования этой же организации вырубить все деревья на участке местного лесничества.

- В свою очередь, получив указание директора, мужчина поручил вальщику леса произвести рубку в делянке сплошным способом с заготовкой всего породного состава произрастающих в делянке деревьев, не посвятив его в преступный план, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге директора привлекли к уголовной ответственности по статье «Подстрекательство к незаконной рубке лесных насаждений», он получил штраф в размере миллиона рублей. А вот инженеру предстояло ответить по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере», его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на два года.