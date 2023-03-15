В Екатеринбурге мужчина вскрыл иномарку и украл из нее вещи

Свердловчанину грозят пять лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина вскрыл иномарку Honda и достал из нее вещи. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД Екатеринбурга.

Инцидент произошел месяц назад рядом с домом на Базовом, 45. Вор взял с собой деньги и кожаную сумку, в которой лежали наушники и Power Bank. Накануне злоумышленника нашли полицейские.

Им оказался 30-летний екатеринбуржец, который ранее уже отбывал наказание в тюрьме за кражи. Его доставили в ОВД для выяснения обстоятельств.

- По предварительным данным, задержанный реализовал похищенное имущество третьим лицам, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению, - рассказали в полиции.

На данный момент сотрудники МВД проверяют причастность мужчины к другим преступлениям. На него уже возбудили уголовное дело за кражу. Свердловчанину может грозить пять лет колонии.

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