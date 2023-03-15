Свердловские спасатели в рамках учений ликвидировали последствия паводка в Сысерти

Спасатели провели учения в формате эвакуации. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Сысерти прошли учения свердловских спасателей. Они ликвидировали последствия весеннего паводка. По легенде в водохранилище произошел приток воды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Город якобы затопило из-за прорыва плотины. Для ликвидации последствий были брошены все силы МЧС. В район ЧП прибыли спасатели и обнаружили там пострадавших людей. Один из них был в тяжелом состоянии.

- Для экстренной эвакуации пострадавших прибыли спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 МЧС России. Сотрудники МЧС с помощью спусковых роликовых устройств произвели высадку в зону ЧС и эвакуировали пострадавших жителей на борт вертолета, - рассказали в МЧС.

Спасателям удалось воссоздать ситуацию спасения людей из воды. После чего всех «пострадавших» направили в больницу. Также по легенде сотрудники МЧС провели дезинфекцию местности. В ходе учений спасатели практиковали навыки эвакуации.

- Практические тренировки необходимы как для спасателей, так и для сил и средств муниципальных образований. В случае реальной чрезвычайной ситуации все службы должны работать как единое целое, тогда помощь будет оказана людям качественно и своевременно, - отметил заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Паршин.

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