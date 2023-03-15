Жительница Ревды, пытаясь заработать на бирже, лишилась больше 225 тысяч рублей

На мошенников составили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Ревды питалась заработать на инвестиционной платформе. Однако она оказалась фейковой, а женщина потеряла больше 225 тысяч рублей. Об этом сообщили в МО МВД России «Ревдинский».

63-летняя свердловчанка нашла в интернете сайт по заработку на бирже. Тогда она зарегистрировалась там, оставив свой номер телефона. Женщина планировала инвестировать в «Газпром». После этого ей позвонил менеджер и убедил в реальности крупного дохода. Свердловчанка стала вкладывать свои деньги якобы в компанию.

- На протяжении трех недель доверчивая женщина заводила на якобы свой счет деньги разными частями, надеясь на крупную инвестиционную выгоду. При этом «персональный менеджер» настойчиво предлагал увеличивать сумму вложений – ведь и прибыль будет намного выше! После предложения оформить кредит для увеличения потенциального дохода женщина отправилась в банк. Но в оформлении кредита банк ей отказал, - рассказали в полиции.

После этой ситуации представитель сайта перестал отвечать женщине. А вложенные деньги нельзя было вернуть обратно. Тогда свердлочанка поняла, что стала жертвой мошенников. Она обратилась в полицию, там возбудили уголовное дело.

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