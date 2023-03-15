В школе № 51 Каменска-Уральского открыли мемориальную доску бойцу, погибшему на СВО

В 2022 году молодой человек подписал контракт. Фото: пресс-служба мэрии Каменска-Уральского

В школе № 51 Каменска-Уральского открыли мемориальную доску 19-летнему солдату Юрию Козлову, который погиб во время спецоперации на Украине. Парень с самого детства мечтал служить в ВДВ, он занимался спортом, а после второго курса радиоколледжа взял академический отпуск и пошел служить в армию.

В 2022 году молодой человек подписал контракт.

- Гвардии рядовой, механик-водитель самоходной машины десанта 76 гвардейской Черниговской десантно-штурмовой дивизии Юрий Козлов погиб в Херсонской области у поселка Чкалова. 26 августа, выполняя боевую задачу, он получил ранение, несовместимое с жизнью, - сообщили в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского.

Теперь памятная табличка на фасаде школы будет напоминать всем о цене подвига защитника Отечества. Участники митинга почтили его память минутой молчания.