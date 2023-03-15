Шахматиста не стало на 77 году жизни Фото: Федерация шахмат Свердловской области

В Екатеринбурге скончался легендарный шахматист Наум Рашковский. Об этом сообщили в федерации шахмат Свердловской области. В заявлении указано, что гроссмейстер ушел из жизни после тяжелой болезни.

- В 60-е годы Наум Рашковский был одним из ведущих юниоров СССР. В высшую лигу чемпионата СССР Рашковский вышел в 1972 году и сразу привлек внимание экспертов интересными, нестандартными замыслами, подчас ставившими в тупик опытных соперников, - рассказывают в федерации. - В международных соревнованиях наибольшего успеха Рашковский добился в 1979 году, выиграв представительный турнир в Сочи, что принесло ему звание гроссмейстера.

По инициативе Наума Рашковского в 2008 году была создана Уральская шахматная академия, которую он возглавил.