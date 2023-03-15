Больницы Югры получит девять машин скорой помощи

В ХМАО регулярно поставляют новые автомобили скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько больниц Югры в ближайшие дни получат новые автомобили скорой медицинской помощи. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В Советскую районную больницу и Сургутскую районную поликлинику передадут по два автомобиля. Также по одной машине скорой помощи поступят в больницы Березово, Лянтора, Федоровского, Ханты-Мансийского и Нижневартовского районов.

Каждый новый автомобиль скорой помощи оснащен дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, электрокардиографами, кислородными ингаляторами и другим медицинским оборудованием.

Напомним, что в 2020 году в ХМАО поступило 100 новых автомобилей скорой помощи. Сейчас в регионе на дежурство заступают 279 автомобилей скорой помощи.