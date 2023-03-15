На Ямале снизились потребительские цены

Часть товаров на Ямале подешевела с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе снизились потребительские цены по итогам февраля, теперь показатели находятся на уровне декабря 2022 года. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В январе потребительские товары на Ямале выросли в цене на 1,5%, а непродовольственные товары подешевели. В феврале они продолжили падать в цене, падение по итогам двух месяцев составило 1%.

Также с начала 2023 года в регионе на 1% упали в цене платные услуги. Предпринимателей, которые завышают цены на социально значимые товары, наказывают.