Cвердловчане увеличили объем налоговых платежей в три раза

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С начала года налоги оплатили более 16 тысяч клиентов банка, основная доля платежей пришлась на январь.

За два месяца 2023 года пользователи совершили около 52 тысяч налоговых платежей. По сравнению с январем-февралем прошлого года число операций увеличилось в 12 раз. Средний чек одной транзакции составил порядка 400 рублей.

В прошлом году клиенты банка по всей стране совершили более 2,4 млн налоговых платежей на общую сумму свыше 10,5 млрд рублей, около половины отчислений пришлась на Московский регион (5 млрд). В топ-5 по объему транзакций физических лиц вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,1 млрд рублей), Пермский край (240 млн), Краснодарский край (223 млн) и Самарская область (195 млн).