На озере Исетское откололась льдина с тремя рыбаками

Льдина недолго дрейфовала по акватории озера Фото: Алексей БУЛАТОВ

На озере Исетское днем 15 марта откололась льдина с тремя рыбаками. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- В экстренные службы Среднеуральского городского округа поступила информация о том, что на озере Исетское произошел откол льдины с 3 рыбаками, - рассказали спасатели. - На место были немедленно направлены подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда и Службы спасения Свердловской области.

К счастью, вскоре рыбаки смогли выбраться на берег. Льдина недолго дрейфовала по акватории озера, а затем ее течением прибило к берегу. Помощь спасателей рыбакам не потребовалась.

- Специалисты МЧС в очередной раз напоминают свердловчанам об опасности зимней рыбалки в непредназначенных для этого местах, - добавили в МЧС.

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