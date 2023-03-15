Закончить строительство лаборатории должны до конца 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге построят лабораторию по изучению опасных и неизвестных инфекций. Также учреждение будет предназначено для оперативной расшифровки данных, которая будет занимать не более 24 часов. Сейчас Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области ищет подрядчика. Информация об этом появилась на госзакупках.

Согласно документам, лаборатория будет занимать площадь больше 5 тысяч квадратных метров. Здание будет девятиэтажным. Также учреждение будет предназначено для оперативной расшифровки данных, которая будет занимать не более 24 часов.

На возведение здания потратят 1,5 миллиардов рублей. Деньги выделили из федерального бюджета. Лабораторию будут строить в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

Закончить строительство должны до конца 2024 года.

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