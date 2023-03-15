В СИЗО Екатеринбурга умер обвиняемый

Мужчина страдал от сопутствующих заболеваний Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СИЗО-1 Екатеринбурга, 13 марта, скончался мужчина, которого обвиняли в преступлении. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

- Гибель человека подтверждаем. Сотрудники СИЗО-1, обнаружившие тело, вызвали на место скорую. Медики написали документы и отправили в следственные органы. Умерший страдал хроническими заболеваниями, - сообщили в областной пресс-службе ГУФСИН.

В пресс-службе областного СК также подтвердили «КП-Екатеринбург» гибель мужчины от сопутствующего заболевания.

Ранее, в Екатеринбурге вынесли приговор 39-летнему тюменцу Денису Сабурову. Мужчину доставили в суд, как особо опасного преступника. Своего сокамерника Сабуров задушил за порчу воздуха в камере.