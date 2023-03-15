Областной наркологической больнице передали новое оборудование

Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Председатель медицинской фракции в гордуме Алесей Вихарев передал Областной наркологической больнице матрасы четырехсекционные, противопролежневую систему Barry Mezzo, а также функциональные кровати Hilfe КМ-05 и штативы к ним. Оборудование предназначено для отделения неотложной помощи, которое работает в круглосуточном режиме.

- К сожалению, проблемы с наркоманией и алкоголизмом никуда не делись. Этот страшный бич все также угрожает молодежи, нашим детям. А вылечить зависимых людей крайне сложно. Конечно, здесь любая помощь пациентам и врачам необходима, - рассказал Алексей Вихарев.

Как отметил главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный, потребность в новых кроватях для палаты интенсивной терапии была давно. Поэтому помощь медфракции оказалась кстати.

- Я думаю, что за такой подарок будут благодарны и жители Екатеринбурга, чьи родные являются нашими пациентами, - отметил Антон Поддубный.

Напомним, ранее Алексей Вихарев передал оборудование Областному онкологическому диспансеру. В посылке были противопролежневые держатели для стоп, голеностопные ортезы, скользящие простыни для лежачих больных и кресло-коляска.

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