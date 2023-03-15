Инвесторов Екатеринбурга приглашают на конференцию «Инвестирование в 2023 году — риски и возможности»

Фото: пресс-служба «Открытие Инвестиции»

Главный спикер конференции — финансовый аналитик, ведущий РБК ТВ Владимир Левченко.

Главной темой встречи станут перспективы мировой и отечественной экономики, специфика инвестирования в различные активы, стратегия и тактика поведения инвестора. В открытой дискуссии гости конференции обсудят с финансовым аналитиком, ведущим РБК ТВ Владимиром Левченко самые актуальные вопросы:

- Что происходит с мировой экономикой и глобальным финансовым рынком — состояние рынков и перспективы.

- Российские или мировые биржи? Нужно ли брать на себя дополнительные риски?

- Какие секторы экономики и рынка станут бенефициарами, а какие, наоборот, аутсайдерами в текущей ситуации?

В конференции примут участие инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Григорий Гороховский и директор филиала в Екатеринбурге Константин Ванеев, которые познакомят гостей с инструментами эффективного инвестирования в период нестабильности на финансовых рынках от «Открытие Инвестиции».

«Наша конференция будет интересна самой широкой аудитории — мы приглашаем и тех, кто намерен повысить эффективность управления личными финансами, но пока еще не имеет достаточного опыта работы на фондовом рынке, и тех, кто профессионально занимается инвестициями. Мы постарались затронуть самые «горячие» темы в экономике и инвестировании, наши эксперты расскажут о собственном опыте работы с ценными бумагами, представят свои модели инвестирования, и, конечно же, ответят на все вопросы гостей», — говорит директор филиала в Екатеринбурге Константин Ванеев.

Участие в мероприятии бесплатное. Требуется предварительная регистрация на сайте.

Конференция состоится 22 марта 2023 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, отель «ОНЕГИН», 9 этаж, зал «Форум». Регистрация гостей в 18:30, начало конференции в 19:00.