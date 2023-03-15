Уральский предприниматель продал минтай под видом горбуши

Рыба была отправлена в торгово-розничные сети Свердловской и Тюменской областей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприниматель из Верхней Пышмы в марте продал минтай в торгово-розничные сети Свердловской и Тюменской областей под видом горбуши. Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора, проверяя документы в ФГИС «Меркурий».

- Должностными лицами Управления установлено, что ООО «МОРЕОКЕАН» выработало рыбу и рыбные продукты из сырья иного биологического вида рыб, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Из минтая мороженного глазированного объемом 933 кг изготовлено 910 кг «филе горбуши мороженое глазированное и 69 кг «рыбо-костного полуфабриката (горбуша) замороженного».

В Россельхознадзоре добавили, что, так как достоверно установить происхождение продукции не представляется возможным из-за неправильно оформленных документов, продукция имеет признаки фальсификации.

ООО «МОРЕОКЕАН» приостановлена регистрация в ФГИС «Меркурий» на 30 дней, выписано предостережение о недопущении нарушений.

Кроме того сотрудниками Россельхознадзора направлены информационные письма в УМВД по Свердловской области, территориальное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам и получателям рыбы и рыбной продукции на территории Свердловской и Тюменской областей для принятия мер.

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