Новобранцы из Свердловской области будут проходить службу в четырех военных округах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сформировали призывную комиссию. В регионе готовятся к ежегодному весеннему призыву на срочную службу в армии, который стартует 1 апреля.

- Новобранцы будут проходить службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. - Большинство из них, как и в прежние годы, будет направлено для комплектования воинских частей сухопутных войск.

В состав комиссии вошли военный комиссар региона Юрий Аксенов, замгубернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, члены правительства, а также врачи-специалисты.

Напомним, в Минобороны РФ ранее сообщали, что призывники не будут направляться для участия в спецоперации.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.