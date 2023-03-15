Новобранцы из Свердловской области будут проходить службу в четырех военных округах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области сформировали призывную комиссию. В регионе готовятся к ежегодному весеннему призыву на срочную службу в армии, который стартует 1 апреля.
- Новобранцы будут проходить службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. - Большинство из них, как и в прежние годы, будет направлено для комплектования воинских частей сухопутных войск.
В состав комиссии вошли военный комиссар региона Юрий Аксенов, замгубернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, члены правительства, а также врачи-специалисты.
Напомним, в Минобороны РФ ранее сообщали, что призывники не будут направляться для участия в спецоперации.
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