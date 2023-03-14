Тренер «Автомобилиста» прокомментировал поражение команды в седьмом матче серии с «Металлургом»

Николай Заварухин похвалил игру соперника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал итоги седьмой игры с «Металлургом», в которой его подопечные уступили в овертайме и завершили этот сезон.

- Эта игра была для нас с хорошим соперником, парни вышли настроенными на борьбу, были хорошие голы, мы контролировали игру, вели в счете. Были ненужные удаления, в овертайме «Металлург» существенно прибавил, это спорт, кому-то везет, кому -то – нет, - заявил Николай Заварухин на пресс-конференции после матча.

Напомним, что хоккейный клуб «Автомобилист» все-таки не сумел дожать магнитогорский «Металлург» в седьмой игре серии и не пробился в четвертьфинал плей-офф кубка Гагарина. Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась в дополнительное время со счетом 3:4.