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НовостиСпорт14 марта 2023 17:53

Тренер «Автомобилиста» прокомментировал поражение команды в седьмом матче серии с «Металлургом»

Его подопечные уступили в овертайме и завершили этот сезон
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Николай Заварухин похвалил игру соперника

Николай Заварухин похвалил игру соперника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал итоги седьмой игры с «Металлургом», в которой его подопечные уступили в овертайме и завершили этот сезон.

- Эта игра была для нас с хорошим соперником, парни вышли настроенными на борьбу, были хорошие голы, мы контролировали игру, вели в счете. Были ненужные удаления, в овертайме «Металлург» существенно прибавил, это спорт, кому-то везет, кому -то – нет, - заявил Николай Заварухин на пресс-конференции после матча.

Напомним, что хоккейный клуб «Автомобилист» все-таки не сумел дожать магнитогорский «Металлург» в седьмой игре серии и не пробился в четвертьфинал плей-офф кубка Гагарина. Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась в дополнительное время со счетом 3:4.