Между Екатеринбургом и Пекином может возобновиться авиасообщение

Глава города встретился с генеральным консулом КНР. Фото: администрация Екатеринбурга

Алексей Орлов провел переговоры с генеральным консулом Китайской Народной Республики Цуй Шаочунем. Встреча прошла в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На встрече также присутствовали коммерческий директор ОАО «Уральские авиалинии», областной министр транспорта и дорожного хозяйства и представителем МИД России в Екатеринбурге. Собравшиеся обсуждали возобновление прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Пекином.

По мнению главы города, в Екатеринбурге в скором времени возобновиться сильный туристический поток. Это связано с проведением множества мероприятий.

- В Екатеринбурге планируется проведение Международной выставки «Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО», в котором традиционно принимают участие делегации из большого числа провинций Китая. Кроме того, уже стартовал юбилейный год 300-летия Екатеринбурга. Ожидается проведение множества мероприятий, в том числе и с международным участием. Конечно, нам хотелось бы, чтобы в них в полной мере могли бы поучаствовать и наши китайские друзья, –рассказал Алексей Орлов.

В возобновлении рейсов заинтересована и авиакомпания «Уральские авиалинии». Компания уже ведет активную работу по этому вопросу.

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