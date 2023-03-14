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НовостиОбщество14 марта 2023 17:01

В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего 22-летнего парня

Молодой человек перестал выходить на связь 10 марта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Молодой человек перестал выходить на связь 10 марта

Молодой человек перестал выходить на связь 10 марта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге волонтеры отряда «ЛизаАлерт» завершили поиски пропавшего 22-летнего Владислава Плющенко. Молодой человек перестал выходить на связь 10 марта, из-за чего его близкие обратились за помощью к полиции и поисковикам. К счастью, все завершилось благополучно.

- Владислав найден, он жив, с ним все в порядке, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе отряда.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге завершились поиски 35-летнего Андрея Сумина, пропавшего 14 января. Мужчина погиб. Его поисками занимались полицейские и волонтеры.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».