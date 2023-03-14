Сожители заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили бывшего почетного консула Сейшельских островов и его сожительницу за вывод из страны крупной суммы иностранной валюты по поддельным документам.

Во время разбирательства выяснилось, что 44-летний мужчина вместе с 37-летней женщиной в период с 2016 по 2018 годы перевели на счета частных компаний Чехии и Болгарии сумму, эквивалентную 116,5 миллионам рублей.

- Сожители заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов, - отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось.

По решению суда экс-консулу назначили пять лет колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч. Соучастница же получила три года колонии и штраф в 200 тысяч, Однако ей отсрочено отбывание наказания до достижения ее ребенком, 2017 года рождения, четырнадцатилетнего возраста до 22 мая 2031 года.