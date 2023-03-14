В Екатеринбурге предприниматель из 1 кг сырья изготовил 20 кг масла

Масло должно было быть отправлено в кондитерскую Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге предприниматель из 1 кг сырья изготовил 20 кг сливочного масла. Такие данные он указал в ветеринарных сопроводительных документах. Нарушение выявили в марте сотрудники Россельхознадзора.

- В связи с тем, что данная продукция выпущена с нарушениями при оформлении ветеринарных сопроводительных документов и невозможно установить ее качество и безопасность, в адрес предпринимателя было оформлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках выполнения контрольно-надзорного мероприятия без взаимодействия, - рассказали в Россельхознадзоре.

Уполномоченному лицу организации приостановлен доступ в ФГИС «Ветис» компонент «Меркурий» сроком на 20 дней, то есть предприниматель не сможет этот период времени торговать своей продукцией.

В Россельхознадзоре выяснили, что масло должно было быть отправлено в кондитерскую Екатеринбурга. Сотрудники ведомства направили туда информационное письмо с описанием нарушений для принятия мер.

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