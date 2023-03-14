Лучший рисунок будет выбрано после 30 марта Фото: Почта России

К 300-летию Екатеринбурга выпустят праздничный конверт с детским рисунком, который выберут по итогам конкурса «Град возвышенный, град вдохновенный».

- По рисунку победителя к августу 2023 года Почта выпустит праздничный маркированный конверт, посвященный 300-летию уральской столицы, - рассказали в Почте России.

Ребята из Свердловской области и еще 14 регионов уже прислали свои работы на конкурс. Всего уже получено 400 рисунков, на которых изображены, в том числе городская набережная, цирк, Литературный квартал и др.

Рисунки выполнены в разных художественных техниках. В конкурсе несколько номинаций: «Живопись», «Графика», «История изобразительного искусства», «Цифровое искусство и дизайн», «Декоративно-прикладное творчество».

Работы на конкурс можно направлять до 30 марта. С 15 мая по 15 июня в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ состоится выставка работ победителей конкурса.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.